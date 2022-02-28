Окружной чемпионат по робототехнике для детей состоялся в Ноябрьске

Региональные соревнования по робототехнике состоялись в Ноябрьске. В них приняли участие молодые инженеры и программисты, которые обучаются в местных школах и посещают детские сады округа. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Ноябрьск 24».

Всего в мероприятии приняли участие 36 детских команд из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко и Тазовского. Победители получили право участвовать в национальном чемпионате по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0».