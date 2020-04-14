Окончание учебного года предложили перенести в Свердловской области

«В режиме пятидневной учебной недели принять решение решение вопроса об изменении сроков учебных сборов в 10-х классах; завершить 2019/2020 учебный год в 1-х классах 22 мая 2020 года, во 2—11-х классах 29 мая 2020 года, в период с 22 по 29 мая 2020 года; провести педагогические советы», —говорится в сообщении министра.

14 апреля пройдет совещание с министерством просвещения России. Оно состоится по видеосвязи. Будут обсуждать реализацию образовательных программ.

Решение по срокам окончания учебного года может быть изменено из-за эпидемиологической ситуации в населенных пунктах.