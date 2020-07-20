Около 40 тысяч столичных школьников занимаются в секциях по шахматам

По данным издания, со школьниками занимаются мастера спорта и международные гроссмейстеры. Кроме изучения теории ребята практикуются в разных турнирах, которые организованы столичным центром «Патриот. Спорт» совместно с шахматными федерациями Москвы и России.

Отмечается, что городской турнир «Белая ладья» является самым массовым. Каждый год в мероприятии принимает участие более 340 образовательных учреждений столицы.