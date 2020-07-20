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    20 июля 2020, 14:11

    Около 40 тысяч столичных школьников занимаются в секциях по шахматам

    Артур Блянихов

    В Москве свыше 38 тысяч школьников занимаются шахматами в специально созданных классах. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    По данным издания, со школьниками занимаются мастера спорта и международные гроссмейстеры. Кроме изучения теории ребята практикуются в разных турнирах, которые организованы столичным центром «Патриот. Спорт» совместно с шахматными федерациями Москвы и России.

    Отмечается, что городской турнир «Белая ладья» является самым массовым. Каждый год в мероприятии принимает участие более 340 образовательных учреждений столицы.