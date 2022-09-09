Около 17 млн рублей направят университетам Тулы на развитие техпредпринимательства | 360°

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Около 17 млн рублей направят университетам Тулы на развитие техпредпринимательства

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Власти направят 17 миллионов рублей ТулГУ и ТГПУ им Л. Н. Толстого. Средства пойдут на развитие студенческого технологического предпринимательства в тульских университетах. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

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Средства направят в качестве федерального гранта, так как учебные заведения одержали победу в конкурсе. Студенты и преподаватели примут участие в создании бизнес-проектов. В работе планируют задействовать более тысячи студентов.

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