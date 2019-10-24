  • Охранник из Красноярска заменил школьные звонки на песни Билана и Крида

    24 октября 2019, 10:47

    Алена Макаренко

    Долой резкие школьные звонки на уроки. Так решил охранник в красноярской школе № 32. Замену он нашел быстро: мелодии из советских мультфильмов, композиции рэперов и другая популярная музыка. Об этом сообщили в управлении образования города.
    Охранник из Красноярска заменил школьные звонки на песни Билана и Крида

    Школьный охранник Валерий Максименко посчитал классические звонки на уроки слишком резкими и неприятными. Положительных эмоций они не дают, а только раздражают детей и учителей.

    «Веселые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий», — говорится в сообщении.

    Охранник скачивает песни из интернета и монтирует их в специальной программе. Главное, чтоб они подходили под формат школьного звонка.

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    Плейлист уже состоит из более чем 500 композиций. В основном учащиеся просят включить песни из мультиков и фильмов. Особенно они любят «Крылатые качели» и мелодии из «Бременских музыкантов». Также ребята любят слушать перед занятиями хиты певцов Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, групп «Би-2» и «Кино». Педагоги же больше склоняются к классической музыке, а также хитам 1980-90-х годов.

    Максименко внимательно отбирает композиции: никакого мата и отказ включить «Владимирский централ».

    Привычному школьному звонку нашли замену во многих школах Красноярска. В гимназиях № 1, 4, 6 и школе № 154 включают спокойные мелодии и торжественные песни перед праздниками. В лицеях № 6, 7, школе № 150, гимназии № 13 ученики слушают классическую и инструментальную музыку. В образовательном комплексе «Покровский» школьному звонку предпочли мелодию, которую придумал первый губернатор Енисейской губернии Александр Степанов.