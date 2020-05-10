ОГЭ для девятиклассников могут отменить

ОГЭ отменят, только если ухудшится эпидемиологическая обстановка.

«Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации», — пояснил Глушко.

Пока что планируется, что итоговая аттестация девятиклассников состоится по двум предметам — русскому языку и математике. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году не будет проводиться. Проект Минпросвещения и Рособрнадзора позволяет начать экзамены 1 июня и завершить их 31 июля. Регионы вправе самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения выпускных экзаменов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее Глушко также сообщил, что Минпросвещения готово начать новый учебный год 1 сентября, причем в очном формате. На данный момент не планируется перевод школ на дистанционное обучение.