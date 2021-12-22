Однокурсницы девятилетней студентки МГУ рассказали о ее проблемах с учебой

Девятилетняя студентка Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова прогуливала учебу, и у нее появились долги. Об этом изданию Lenta.ru рассказали однокурсницы девочки.

«Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы», — сказала собеседница издания.

Теперь, по словам девушки, у девочки могут начаться большие трудности во время сессии. Другая студентка, которая учится с ней на одном направлении, тоже подтвердила такое положение дел.

Она объяснила, что в первый месяц обучения Алиса посещала все занятия, но потом якобы вовсе перестала ходить на пары, появляясь только на математике, и то не каждый раз.

«Внутрисеместровые работы по некоторым предметам, которые дают зачет, Алиса не писала», — заявила однокурсница.

Ранее в Сети появилось видео, как отец девятилетней студентки напал на заведующего кафедрой во время экзамена своей дочери. Сотрудникам университета пришлось вызвать полицию.