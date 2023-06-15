Эксклюзив 15 июня 2023, 20:28 Одного пособия мало, нужны источники. В Высшей школе экономики отреагировали на выход учебника истории для 5-9 классов Научрук ВШЭ Любомирская заявила, что одного учебника истории для 5-9 классов недостаточно РИА «Новости»

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Задача уроков истории — научить школьников анализировать информацию. Одного учебника недостаточно, даже если он качественный, сказала «360» научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ Высшей школы экономики Наталия Любомирская.

Нужна хрестоматия

Новый единый учебник истории она не видела и призналась, что не сможет оценить его с экспертной точки зрения. Однако, по словам Наталии Любомирской, в любом случае одного, даже хорошего, учебника школьникам недостаточно — чтобы освоить предмет, нужны дополнительные материалы, реальные исторические тексты, условная хрестоматия с первичными и вторичными историческими источниками.

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«Учебник — если он хороший, качественный, да, [необходим]. Но обойтись одним учебником для изучения истории, на мой взгляд, невозможно», — сказала она.

Умение анализировать

Введение единой программы научный руководитель поддержала. Наталия Любомирская объяснила, что старшеклассники пойдут сдавать ЕГЭ. В требованиях к нему прописали, что они должны знать и какие вопросы уметь освещать.

Она рассказала о расхожем стереотипе, что история, в отличие от других предметов, должна воспитывать патриотизм. Наталия Любомирская объяснила, что патриотизм не воспитать лекциями, а задача этой дисциплины в другом.

«Значение изучения истории заключается в умении анализировать события прошлого и использовать для того, чтобы строить перспективы на будущее", — сказала она.

Новый учебник истории для учащихся средней школы выпустят в 2024 году, объявил в интервью «Известиям» министр просвещения России Сергей Кравцов. Старшеклассники получат пособие раньше, с 1 сентября 2023 года.