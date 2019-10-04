Одинцовских учителей поздравили с профессиональным праздником

День учителя с размахом отметили в Одинцовском округе. Поздравили лучших из лучших в этом году необычно — по-театральному. Всего в празднике приняли участие более 300 специалистов. Это директора школ, заведующие детскими садами и учителя.

С виду обычная подмосковная школа, но именно в таких учебных заведениях работают настоящие профессионалы. Здесь нет двоек и заумных терминов на доске. Школьники работают в командах, изучают право в игровой форме и получают баллы. Сами ученики уверены, с таким подходом ЕГЭ сдадут на отлично.

«Не просто в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Оно запоминается. Ты помнишь, и когда ты видишь эти тесты, когда ты видишь это задание и вопросы, если тебе задают вопросы, ты сразу можешь на них ответить», — сказал Иван Праваторов, школьник.

Ольга Зенченко не представляет своей жизни без этой одинцовской школы. Когда-то ее окончила, и вот уже больше 20 лет работает учителем обществознания в родных стенах. Правда, признается, искала себя и в других профессиях.

«Пыталась себя попробовать в роли помощника адвоката, в роли специалиста в органах опеки, была даже какое-то время предпринимателем. Но потом я поняла, что педагогика — это, наверное, мое», — сказала Ольга Зенченко, учитель.

Она — многодетная мама, успевает все. Разрабатывает авторские уроки, участвует в областных и федеральных педагогических конкурсах, в свободное время — пишет песни и даже дает концерты.

Источник фото: телеканал «360»

Талантливых, активных, креативных, словом, лучших из лучших поздравили с Днем учителя. Ольгу Зенченко и еще более 300 специалистов пригласили на торжество в Звенигород. Поблагодарить их за труд приехал глава Одинцовского округа — Андрей Иванов.

«Когда люди взрослеют, они очень часто забывают многих, с кем по жизни встречаются, даже дальних родственников иногда забывают, а вот учителей помнят всегда. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши ученики, ваши выпускники всегда вспоминали школьное время добрым словом», — сказал Андрей Иванов, глава Одинцовского г.о.

В Подмосковье Одинцовский округ лидирует по числу медалистов. Повысился и общий результат школьников на региональном этапе Всероссийской олимпиады. И все это благодаря им. Премию главы получили 50 учителей. Ольга Зенченко в том числе — ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Деньги потратит на курсы повышения квалификации.