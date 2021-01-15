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    15 января 2021, 11:45

    Очное обучение в школах возобновят по всей России с 18 января

    Юлия Булыгина

    С 18 января по всех регионах России возобновится очное обучение в школах. На карантине останутся только несколько учебных заведений. Об этом в эфире «России 24» объявил министр просвещения Сергей Кравцов.
    Очное обучение в школах возобновят по всей России с 18 января

    По словам Кравцова, на форму обучения влияет не только коронавирус, но и другие факторы. Среди них он назвал сильные морозы в ряде регионов.

    Министр также заявил, что дистанционное обучение «никогда не заменят традиционный формат». Но с помощью него можно дополнять и развивать традиционное образование.

    В Московской области все школьники уже перешли на очное обучение с этой недели. Им разблокировали транспортные карты. Также очно учатся студенты колледжей. Вузы пока остались на дистанционке до 6 февраля. Транспортные карты их учащихся пока остаются заблокированными.

    Очное обучение уже возобновили и в Москве. При этом как в Московской области, так и в столице действуют повышенные меры безопасности. Родителей призвали не отправлять в школы тех детей, у которых есть симптомы простудных заболеваний.