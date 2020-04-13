13 апреля 2020, 14:26
Очередной перенос ЕГЭ оценил депутат Чернышов
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что сроки сдачи Единого государственного экзамена могут вновь изменить. Об этом сообщил сайт RT.
«Это абсолютно правильная идея… Все сроки можно скорректировать. Здесь дело в вопросах безопасности», — подчеркнул Чернышов.
По словам депутата, здоровьем детей и преподавателей рисковать нельзя.
«Никаких оснований для спешки нет. Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше. Как только все успокоится, проведем ЕГЭ и приемную кампанию в вузы», — пояснил Чернышов.
Ранее ЕГЭ в 11 классе перенесли с конца мая на начало июня, а ученикам девятых классов разрешили не сдавать предметы по выбору на ОГЭ.