Очередной перенос ЕГЭ оценил депутат Чернышов

«Это абсолютно правильная идея… Все сроки можно скорректировать. Здесь дело в вопросах безопасности», — подчеркнул Чернышов.

По словам депутата, здоровьем детей и преподавателей рисковать нельзя.

«Никаких оснований для спешки нет. Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше. Как только все успокоится, проведем ЕГЭ и приемную кампанию в вузы», — пояснил Чернышов.

Ранее ЕГЭ в 11 классе перенесли с конца мая на начало июня, а ученикам девятых классов разрешили не сдавать предметы по выбору на ОГЭ.