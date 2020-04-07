Общественница посчитала маловероятной отмену ЕГЭ в 2020 году

По мнению Летковой, эта инициатива не пойдет во вред школьникам. По ее словам, многие родители считают ЕГЭ «излишней переподготовкой».

«Сейчас в стране сложилась такая ситуация, что к экзамену детей не подготовили», — обратила внимание общественница.

Она подчеркнула, что неправильно портить детям жизнь из-за ситуации, которая сложилась в мире из-за коронавируса.

«Правда, я оцениваю эту инициативу, как маловероятную», — заключила Леткова.