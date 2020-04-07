07 апреля 2020, 12:19
Общественница посчитала маловероятной отмену ЕГЭ в 2020 году
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова обсудила с RT предложение отменить ЕГЭ в нынешнем году из-за распространения коронавирусной инфекции.
По мнению Летковой, эта инициатива не пойдет во вред школьникам. По ее словам, многие родители считают ЕГЭ «излишней переподготовкой».
«Сейчас в стране сложилась такая ситуация, что к экзамену детей не подготовили», — обратила внимание общественница.
Она подчеркнула, что неправильно портить детям жизнь из-за ситуации, которая сложилась в мире из-за коронавируса.
«Правда, я оцениваю эту инициативу, как маловероятную», — заключила Леткова.