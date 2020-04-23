Общественники предложили ввести раздельное обучение в школах

По мнению общественников, раздельное обучение сформирует у детей правильные стереотипы поведения. Брезгин заметил, что созревающие разнополые подростки, находясь в одном помещении, отвлекаются от учебы друг на друга.

«Надо определиться, зачем государство держит школы на деньги налогоплательщиков — для обучения или же для сексуальной провокации подрастающего поколения», — заметил собеседник издания.

По его словам, учеными и практиками доказано, что мальчики и девочки при параллельном обучении учатся лучше, меньше болеют и эффективнее развиваются.