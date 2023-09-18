Образование 18 сентября 2023, 19:33 Общественная Служба Новостей: домашнее образование подойдет детям с особенностями здоровья

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Домашнее образование подойдет детям с особенностями здоровья, а также тем, кто желает уделять повышенное внимание определенным дисциплинам. О плюсах домашнего обучения рассказала Общественная Служба Новостей.

На домашнем обучении дети могут просить выходные дни в любой момент, при этом ребенок будет находиться в комфортной и уютной для себя обстановке.

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Дистанционное обучение подойдет для профессиональных спортсменов, которым часто приходится выезжать на сборы. Кроме того, такое образование можно получать из любого уголка мира в режиме онлайн.