Общегородские линейки не будут проводить в ЯНАО

В этом году на Ямале отменили проведение общегородских линеек в День знаний. Связано такое решение с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом рассказал «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружной департамент образования.

Возможно, что решение о проведении торжественных линеек оставят на усмотрение самих школ. При этом будет учитываться соблюдение постановлений губернатора округа и Роспотребнадзора.

Около девяти тысяч детей сядут за парты впервые на Ямале в этом году. В некоторых муниципалитетах школьников заметно прибавилось по сравнению с 2020 годом. Так, в Новом Уренгое отмечается на 200 первоклассников больше, а в Салехарде — на 140.