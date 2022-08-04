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    04 августа 2022, 18:42

    Образовательный центр откроют в ямальском поселке

    Артур Блянихов

    В школе поселка Ягельный (ЯНАО) к новому учебному году появится центр «Точка роста», где школьники смогут заниматься углубленным изучением точных наук. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    Отмечается, что в ближайшем будущем в отремонтированные кабинеты доставят оборудование для классов биологии, химии и физики. Кроме того, в школе появится новая спортивная площадка.

    Также в поселке продолжается благоустройство территории. В частности, строится прогулочная зона «Сказочная аллея», где установят скамейки и светодиодные композиции.