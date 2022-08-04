Образовательный центр откроют в ямальском поселке

В школе поселка Ягельный (ЯНАО) к новому учебному году появится центр «Точка роста», где школьники смогут заниматься углубленным изучением точных наук. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что в ближайшем будущем в отремонтированные кабинеты доставят оборудование для классов биологии, химии и физики. Кроме того, в школе появится новая спортивная площадка.

Также в поселке продолжается благоустройство территории. В частности, строится прогулочная зона «Сказочная аллея», где установят скамейки и светодиодные композиции.