Образовательный центр для детей открыли в Раменском. Его создали по модели сочинского «Сириуса»

В Раменском открыли новый образовательный центр для юных талантов. Это своего рода региональный «Сириус», который успешно работает в Сочи. В течение двух недель лучшие спортсмены Подмосковья будут улучшать свои навыки на мастер-классах.

На площадке нового образовательного центра по работе с одаренными детьми — флаги Португалии. И это не случайно. Во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу здесь жил и тренировался Криштиану Роналду вместе со своей сборной. Такая обстановка, по мнению организаторов, поможет воспитать будущих чемпионов.

Источник фото: телеканал «360»

Оттачивать удары и передачи ребята будут в течение двух недель. Ровно столько длится смена для одаренных спортсменов. Кстати, помимо спорта в центре есть еще два направления.

«Региональный центр открыт по модели „Сириуса“, который работает в Сочи, и в нашем центре тоже три направления — это спорт, наука и искусство. Уже открыта регистрация на весь этот год. Смены будут заезжать каждые две недели», — рассказала Майя Майсурадзе, руководитель регионального центра по работе с одаренными детьми.

Первыми среди спортсменов центра стали воспитанники детского футбольного клуба из Химок — аж 50 ребят! Поприветствовать их приехал и министр спорта региона.

Источник фото: телеканал «360»

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«На этой базе будем не только проводить занятия по футболу, такие занятие для ребят будут проходить и по хоккею, и по бадминтону, спортивной борьбы», — отметил министр Роман Терюшков.

А самое главное — развитие талантов не помешает учебе. В новом образовательном центре дети будут не только участвовать в мастер-классах, но и посещать обычные уроки, чтобы не пропустить ничего из школьной программы.