Образовательный проект в игровом формате «День цифры» начнут проводить в детских лагерях

Минцифры России сообщило о запуске всероссийского образовательного проекта в игровом формате для детских лагерей «День цифры». Он будет направлен на раннюю профориентацию детей в сфере информационных технологий.

«День цифры» будет рассчитан на обучающихся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Программа мероприятия рассчитана на один лагерный день.

Организаторами мероприятия выступает Минцифры России совместно с Минпросвещения РФ, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информтехнологий.