Образовательный форум «Пикник» проведут в Ноябрьске

Образовательный форум «Пикник» для деятелей культуры и искусства проведут с 4 по 6 июня в городе Ноябрьск. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Участники мероприятия получат знания в сфере современного театра, дизайна, музыкального искусства. Форум посвящен Году талантов, а его участниками станут 16 человек из разных регионов России. Они же проведут мастер-классы и спектакли.

«Мы хотим привлечь к участию абсолютно всех желающих, чтобы они попробовали себя, прочувствовали эту атмосферу и прикоснулись к искусству. Цель Года талантов заключается в выявлении новых звездочек, и „Пикник“ открывает для этого большие возможности», — объяснила заместитель директора Центра творческих инициатив Мария Кислинская.