19 марта 2020, 17:23
Образовательные учреждения Башкирии перевели на дистанционное обучение
Школы, ВУЗы и колледжи Башкирии перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил, что весенние каникулы будут продлены до 5 апреля. А с 6 апреля школы перейдут на дистанционное обучение. До этого времени учителя и преподаватели должны научиться пользоваться электронными средствами.
Для школьников 1-4 классов создадут группы до 15 человек. Попадут туда те, кто не может оставаться дома с родителями. Детей будет кормить за родительскую плату.
ВУЗы перешли на дистанционное обучение 16 марта. Колледжи приступят к такой системе обучения 23 марта.