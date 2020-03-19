    19 марта 2020, 17:23

    Образовательные учреждения Башкирии перевели на дистанционное обучение

    Анастасия Кременчугская

    Школы, ВУЗы и колледжи Башкирии перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

    Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил, что весенние каникулы будут продлены до 5 апреля. А с 6 апреля школы перейдут на дистанционное обучение. До этого времени учителя и преподаватели должны научиться пользоваться электронными средствами.

    Для школьников 1-4 классов создадут группы до 15 человек. Попадут туда те, кто не может оставаться дома с родителями. Детей будет кормить за родительскую плату.

    ВУЗы перешли на дистанционное обучение 16 марта. Колледжи приступят к такой системе обучения 23 марта.