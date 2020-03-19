Образовательные учреждения Башкирии перевели на дистанционное обучение

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил, что весенние каникулы будут продлены до 5 апреля. А с 6 апреля школы перейдут на дистанционное обучение. До этого времени учителя и преподаватели должны научиться пользоваться электронными средствами.

Для школьников 1-4 классов создадут группы до 15 человек. Попадут туда те, кто не может оставаться дома с родителями. Детей будет кормить за родительскую плату.

ВУЗы перешли на дистанционное обучение 16 марта. Колледжи приступят к такой системе обучения 23 марта.