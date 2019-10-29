Образовательные центры по модели «Сириуса» построят в Подмосковье. Там будут бесплатно обучать одаренных детей

В Московской области построят два образовательных кластера по модели сочинского центра «Сириус». Один из них откроют на базе физтех-лицея в Долгопрудном, второй в гимназии имени Примакова в Одинцове.

В образовательных центрах будут бесплатно обучать талантливых детей. А для того, чтобы места хватило всем, нужны кампусы. Эту тему накануне обсудили губернатор Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин на встрече в «Ново-Огарево».

«Вы знаете, что мы уделяем большое внимание в рамках национальных проектов. У нас по программе „Модернизация“ стоят два образовательных центра — это центр „Сириус“, который снова будет принимать и бесплатно обучать одаренных детей из Подмосковья и других регионов. Это тоже один из приоритетов, который мы обсуждали с президентом», — рассказал Андрей Воробьев на заседании правительства. Он добавил, что центры необходимо построить в срок.

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Также в Подмосковье продолжается строительство дорог. И среди самых важных развязка в Химках, которая соединит две части города.

«В этом густонаселенном муниципалитете крайне важно сделать все, что касается подготовительной работы. Это всегда самое сложное. Не так сложно построить развязку, как подготовить территорию и иметь качественный проект для своевременного запуска этой важной артерии», — добавил Воробьев.

Развязку построят в районе улицы Репина. Она соединит Старые и Новые Химки. Сейчас добраться из одной части города в другую довольно проблематично — на дорогах заторы и пробки. Однако после открытия дороги время в пути составит не больше десяти минут.