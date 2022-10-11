Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения» | 360°

Образование 11 октября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения» Vk.com

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Акцию «Марафон общения» для учителей, школьников и их родителей запустила информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Для участия достаточно перейти в «VK Мессенджере» в учебный профиль «Сферум» и начать общение с учениками и их родителями в общем чате.

Учебный профиль «Сферум» — это защищенное пространство, предназначенное для общения учителей со школьниками и их родителями. Там можно создавать чаты по всем темам школьной жизни, вести переписку, совершать звонки, посылать файлы размером более двух гигабайт, а также переводить голосовые сообщения в текст. В чатах нет рекламных рассылок и платных сервисов.

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«Мы бы хотели, чтобы сообщество учителей, школьников и их родителей узнали больше о возможностях учебного профиля „Сферум“ в „VK Мессенджере“. Мы совершенствуем наши инструменты, чтобы помочь сделать образовательный процесс более удобным для всех его участников. Акция „Марафон общения“ также поможет нам узнать больше о предпочтениях наших пользователей и их запросах, чтобы продолжить развивать платформу, добавляя новые полезные функции», — заявил генеральный директор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.

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Акция «Марафон общения» пройдет в три этапа: с 11 по 31 октября, с 1 по 30 ноября и с 1 по 26 декабря 2022 года. Каждый месяц 10 самых активных учителей, которые создадут максимальное количество чатов для регулярного общения с учениками и родителями получат смартфоны.

Также призы получат образовательные учреждения, чьи учителя примут участие в «Марафоне общения». Для них подготовили ноутбуки для образовательного процесса, а школам самого активного региона подарят умные колонки «VK Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся».

ООО «Цифровое образование» (совместное предприятие VK и «Ростелекома») — разработчик

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