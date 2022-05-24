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    24 мая 2022, 14:25

    России посоветовали отказаться от западной системы образования

    Патрушев призвал отказаться от западной системы образования в России

    Максим Зинкин

    Российской системе образования необходимо отказаться от западных стандартов и вернуться к отечественной модели. Об этом газете «Аргументы и факты» сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    По его мнению, отечественная модель образования является лучшей в мире.

    «Нужно возрождать авторитет педагогов, которые верны выбранной профессии и своему призванию. Они посвящают жизнь тому, чтобы воспитывать настоящих патриотов», — заявил Патрушев.

    Секретарь Совбеза считает, что России необходим системный подход к образованию и воспитанию для формирования правильных нравственных и духовных ценностей.

    «Только так мы сможем противостоять вызовам западных стран, которые влияют на сознание россиян», — добавил он.

    Патрушев предложил нарастить объемы государственного заказа на производство кинолент, литературы, предметов искусства, которые поспособствуют формированию гражданского общества и воспитанию чувства гордости за страну.

    Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России пятилетнюю систему высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры.