России посоветовали отказаться от западной системы образования

Российской системе образования необходимо отказаться от западных стандартов и вернуться к отечественной модели. Об этом газете «Аргументы и факты» сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его мнению, отечественная модель образования является лучшей в мире.

«Нужно возрождать авторитет педагогов, которые верны выбранной профессии и своему призванию. Они посвящают жизнь тому, чтобы воспитывать настоящих патриотов», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза считает, что России необходим системный подход к образованию и воспитанию для формирования правильных нравственных и духовных ценностей.

«Только так мы сможем противостоять вызовам западных стран, которые влияют на сознание россиян», — добавил он.

Патрушев предложил нарастить объемы государственного заказа на производство кинолент, литературы, предметов искусства, которые поспособствуют формированию гражданского общества и воспитанию чувства гордости за страну.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России пятилетнюю систему высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры.