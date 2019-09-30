Образование с финским акцентом. Подмосковным педагогам раскрыли секреты успешного обучения в школе

Директора подмосковных школ смогли задать вопросы настоящему революционеру в сфере образования. Финский профессор Паси Салберг приехал в Россию, чтобы сравнить, изменился ли уровень образования в нашей стране с тех пор, как он бывал здесь впервые. Специалист признался: прогресс очевиден.

Перед лекцией Паси Салберга педагоги перешептывались: говорят, что эти финны — кто бы мог подумать — отменили домашние задания и стандартные алгебру с геометрией. Впрочем, интересует педагогов не только это. На встречу с идеологом финской реформы обучения многие директора подмосковных школ приехали с целым списком вопросов. Еще бы — образование в этой северной стране считается одним из лучших в мире.

Паси Салберга знают во всем мире. Его работа «Финские уроки 2.0» и финская образовательная система стали образцовыми для многих стран. Салберг преподает в Гарвардском университете и Университете Нового Южного Уельса в Сиднее.

Источник фото: телеканал «360»

По мнению Паси, равенство всех учеников в классе — вот главный секрет успеха в любой школе. Дети из разных семей, с разными способностями и уровнем мотивации должны получать одинаковые дозы внимания учителя, выделять никого нельзя. А еще важно сотрудничать — школам с другими школами, педагогам — с коллегами. А родителям — со своими детьми.

«Думаю, что особенно важно собираться не только, чтобы обучать руководителей тому, что делать дальше. Но многие руководители уже выполняют элементы, о которых я говорю. Это очень ценно, когда есть обмен международным опытом», — отметил автор финской образовательной системы Паси Салберг.

Источник фото: телеканал «360»

Напоследок Паси развенчивает мифы. Домашние задания финские ребята по-прежнему делают, да и классическая система уроков у них сохранена. Просто коллаборация теперь и у предметов: например, физику иногда проводят вместе с биологией.

«Шла с одним вопросом, ответ получила на другой — вообще по системе образования, как она правильно и на каких основах стоит и что от каждого зависит, идея справедливости и здоровьесбережения для меня сегодня открылись по-новому», — сказала директор лицея N4 (город Дмитров) Татьяна Малинникова.

Источник фото: телеканал «360»

Много лет назад Паси уже прилетал в Россию, объездил ее всю — от Москвы до Владивостока. И признается, что видит изменения в системе образования — немного финского акцента в педагогических стандартах уже есть. И главное, он рад, что учителя с его семинара ушли вдохновленными и готовыми преподавать по-новому.

Специалист помогает многим странам реформировать системы для повышения качества образования. Финскую систему обучения считают одной из лучших, и финские ученики показывают очень высокие результаты. Преподают в финской школе, соблюдая целостный подход. Учителя не дробят программу на предметы, а используют мультидисциплинарный подход и обучают ребят на явлениях окружающего мира.

Процесс обучения напоминает расследование: ученик видит результат и уже сам определяет причины и связи. Учителя в Финляндии выводят школьников во внешний мир, это важная часть образовательного процесса. Все в обучении направлено на практическую составляющую — детей готовят к реальной жизни, а не к экзаменам.

Многие страны внедряют принципы финского обучения в свои образовательные системы, и это дает положительный результат.