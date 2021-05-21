Образование и наука станут новым перспективным вектором сотрудничества России и Катара на ПМЭФ-21

Обмен опытом по образовательному и научному трекам станет отдельным вектором кросс-культурного взаимодействия делегации из Катара и представителей России в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждение пройдет в Doha Hall — специальном пространстве в Павильоне Катара на территории ПМЭФ.

Россия объявила 2021 год Годом науки и технологий. Создание стабильного пространства для сотрудничества и солидарности принципиально важно, поэтому повышение качества образования и популяризация науки. является одним из приоритетных направлений в государственной политике страны.

Катар также уделяет сфере образования пристальное внимание — она входит в число основных направлений стратегического развития страны до 2030 года. В соответствии с этой программой страна поставила задачу создать систему образования мирового уровня. В деловой программе примут участие делегация фонда Qatar Foundation, руководство Национальной библиотеки Катара, а также представители ведущих университетов Катара и 10 лучших студентов университета Хамада бин Халифа.

«Свою миссию как представителя одного из ведущих университетов Катара на форуме мы видим в том, чтобы поделиться нашими стратегическими ценностями, направленными прежде всего на процесс обучения и научно-исследовательскую деятельность студентов, для поощрения их талантов и всестороннего раскрытия их потенциала, — заявил президент Катарского университета доктор Хассан Аль-Дерхам.

Он подчеркнул, что считает приглашение в числе делегации из Катара на ПМЭФ-21 большой честью, особенно учитывая повестку форума, которая посвящена вопросам образования и науки. Аль-Дерхам отметил, что проделанная для преобразования Университета в образовательное учреждение мирового класса работа подтверждает приверженность Катара к достижению последовательных и эффективных результатов. Их удается добиться в том числе за счет достижениям в образовании, науке, инновациях и экономическом развитии Катара.

Директор по исследованиям и развитию контента Всемирного саммита по инновациям в сфере образования (WISE) доктор Асмаа Аль-Фадала отметила, что коронавирус ярко показал — будущее уже наступило. Сейчас нужно переформатировать школьную систему так, чтобы она обеспечила светлое и справедливое будущее следующим поколениям.

«Нам необходимо работать над созданием систем, которые рождают лидеров будущего, лучше подготовленных к неопределенности и непредсказуемости. Непредсказуемое будущее — вот главная причина, из-за которой нам оперативно необходимо трансформировать наши школы и переосмыслять программы лидерства. Только так мы сможем научиться адаптивному мышлению, находить целесообразные решения и справляться с любой неопределенностью», — подчеркнула она.

Ответственный за PR и коммуникации в Катарской авиационной академии Юсеф Абу-Хадиджа отметил, что это образовательное учреждение отличается отличается непоколебимой приверженностью к интеллектуальным достижениям. Академии свойственны высочайший уровень этики, стремление к личностному росту и формирование равных возможностей для всех студентов.

«Выпускники академии — ведущие специалисты в сфере авиации. Цель нашего участия в ПМЭФ — продемонстрировать вуз еще большему количеству иностранных студентов, потому что Катарская авиационная академия — это место, где будущие абитуриенты смогут получить образование, знания и опыт мирового уровня», — заявил он.

5 июня программа ПМЭФ-2021 будет посвящена молодежной повестке. В этот день представители различных сфер соберутся в павильоне Катара, чтобы обсудить наиболее важные для современной молодежи темы. Это доступное и качественное образование, лидерство в образовании, вовлечение молодого поколения в решение глобальных проблем, трансформация инструментов обучения в цифровом мире, а также изменение роли международных образовательных организаций.

Там представят лучшие практики по выявлению идей социально значимых проектов студентов — речь идет в том числе про проекты, которые учащиеся разработали под цели национальных приоритетов, социальное предпринимательство, волонтерство, благотворительность и защиту окружающей среды.

В рамках мероприятия особую роль имеют специальная сессия Всемирного Инновационного Саммита по Образованию (WISE) «Как лидерам образования подготовиться к будущему в эпоху пандемий», образовательный бизнес-завтрак «Современный университет между глобальными вызовами и локальными задачами», международный диалог «Вклад молодого поколения в решение глобальных проблем и построение новой цивилизации» (в партнерстве с университетом им. Хамада бин Халифа), панельная дискуссия «Как привлечь инвестиции в образование» (в партнерстве с фондом Education Above All), панельная дискуссия «Трансформация библиотеки и книги в цифровом мире: лучшие практики» (в партнерстве с Национальной библиотекой Катара), а также шоу QatarDebate Center: дебаты на арабском языке «Изменение климата — борьба или адаптация?».

Доктор Хассан Аль-Дерхам отметил, что Катар подчеркивает важность расширения прав и возможностей молодежи для долгосрочного роста.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы дать нашей молодежи качественное образование, чтобы подготовить ее к будущей жизни и на благо страны. Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в ПМЭФ-2021 и поделиться результатами исследований нашего университета, которые могут оказаться полезны для развития различных отраслей и открыть новые возможности для сотрудничества с российскими вузами», — пояснил он.

Россия и Катар сотрудничают в области образования уже много лет. В рамках этого страны подписали соглашения с МИФИ, РАНХиГС. В 2014 году они начали реализовывать совместный проект Института социальных и экономических исследований Катарского университета и лаборатории сравнительных и социальных исследований НИУ ВШЭ.

Делегации катарских университетов не раз приезжали в вузы России. Речь идет как о формате одиночных исследовательских визитов, так и в рамках расширенных делегаций — в том числе визит представителей Катарского университета в НИУ ВШЭ в 2018 году Кроме того, университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани посетила большая делегация руководителей подразделений Университета Хамада бин Халифа в 2019 году. По итогам встреч, подписаний и совместных сессий на ПМЭФ уже существующие инициативы и проекты получат дальнейшее развитие, а также будут подписаны новые соглашения и меморандумы.