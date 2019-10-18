  • Обязательный урок плавания может появиться во всех школах России

    18 октября 2019, 19:37

    Алена Макаренко

    Обязательные уроки плавания могут появиться во всех школах России. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Обязательный урок плавания может появиться во всех школах России

    Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС рассмотреть это предложение. Учеников хотят научить держаться в воде, чтобы как можно меньше детей погибали в разгар купального периода.

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    О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться до конца мая 2020 года.

    Кроме того, губернаторам посоветовали проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

    Вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов назвал эти рекомендации хорошей инициативой. Однако в некоторых регионах будет непросто воплотить в жизнь проект.

    «Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Ранее правительство заявляло, что в России тысячи школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Кабинки расположены на улице», — отметил эксперт.

    Тем не менее он поддерживает инициативу: появление бассейнов важно, писал «Царьград». С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде.