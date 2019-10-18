Обязательный урок плавания может появиться во всех школах России

Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС рассмотреть это предложение. Учеников хотят научить держаться в воде, чтобы как можно меньше детей погибали в разгар купального периода.

Лучших спортсменов наградили в Подмосковье. Они учат детей побеждать Подробнее

О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться до конца мая 2020 года.

Кроме того, губернаторам посоветовали проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

Вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов назвал эти рекомендации хорошей инициативой. Однако в некоторых регионах будет непросто воплотить в жизнь проект.

«Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Ранее правительство заявляло, что в России тысячи школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Кабинки расположены на улице», — отметил эксперт.

Тем не менее он поддерживает инициативу: появление бассейнов важно, писал «Царьград». С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде.