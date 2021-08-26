Обязательный ЕГЭ по литературе предложили ввести в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил о введении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Кроме того, он поддержал идею об обязательном ЕГЭ и по истории. Об этом сообщил Ura.ru.

«Мы сейчас практически ушли от многих предметов, которые мы сдавали, которые для нас были естественными, сейчас их нет. Я за введение литературы в список обязательных ЕГЭ. Литература — это язык, это возможность изъясняться, тип мышления определяется с помощью нее», — рассказал Онищенко.

Он также высказался положительно об идее помощника президента РФ Владимира Медицинского ввести в обязательную сдачу ЕГЭ по истории. По его словам, современные дети не всегда знают, что такое Великая Отечественная война, а также не всегда ответят, кто первым полетел в космос. История страны — это патриотизм школьников, а сейчас он, к сожалению, обнулен, резюмировал политик.