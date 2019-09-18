Обязательный ЕГЭ по иностранному языку попросили отменить

Родители выступили против обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. Отказаться от экзаменов призвали в Национальном родительском комитете. Инициатива принадлежит его председателю Ирине Волынец.

Соответствующее обращение уже направлено министру просвещения России Ольге Васильевой, сообщил сайт RT. Единый государственный экзамен по иностранному языку, который сдается после 11 класса, и основной госэкзамен после 9-го предлагают сдавать на добровольной основе.

Как отметили в Национальном родительском комитете, сдача обязательного экзамена по этому предмету отнимет у детей много времени и сил. Изучению русского языка, математики, истории и другим дисциплинам в таком случае будет уделяться меньше времени. Кроме того, родителям придется дополнительно тратиться, чтобы подготовить школьников к сдаче ЕГЭ.

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Волынец заметила, что иностранные языки в школах изучаются в обязательном порядке. Поэтому, считают в Нацкомитете, вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ недопустимо.

Общественники потребовали вынести этот вопрос на «широкое общественное обсуждение» и отменить нововведение.