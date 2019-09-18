Обязательный ЕГЭ по иностранному языку попросили отменить
Соответствующее обращение уже направлено министру просвещения России Ольге Васильевой, сообщил сайт RT. Единый государственный экзамен по иностранному языку, который сдается после 11 класса, и основной госэкзамен после 9-го предлагают сдавать на добровольной основе.
Как отметили в Национальном родительском комитете, сдача обязательного экзамена по этому предмету отнимет у детей много времени и сил. Изучению русского языка, математики, истории и другим дисциплинам в таком случае будет уделяться меньше времени. Кроме того, родителям придется дополнительно тратиться, чтобы подготовить школьников к сдаче ЕГЭ.
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Волынец заметила, что иностранные языки в школах изучаются в обязательном порядке. Поэтому, считают в Нацкомитете, вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ недопустимо.
Общественники потребовали вынести этот вопрос на «широкое общественное обсуждение» и отменить нововведение.