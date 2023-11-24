24 ноября 2023, 15:43
Обязательные часы по региональной истории введут в российских школах
Мединский: часы по региональной истории введут в российских школах
В школах по всей России введут обязательные занятия по региональной истории. Об этом рассказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский на встрече с учителями истории в Санкт-Петербурге. Его процитировал ТАСС.
«Есть единый предмет „история“, в рамках которого [изучают] историю России, всеобщую историю. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла», — сказал Мединский.
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В этом году во все российские регионы передали более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для выпускных классов. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в стране появятся единые образовательные пособия по всем предметам.
Некоторые раскритиковали новые учебники по истории. Мединский пояснил, что этих людей не устроила именно подача материала, а не само содержание книги.
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