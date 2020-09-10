Обязательную диспансеризацию предложили ввести в школах

Сейчас ученик имеет право добровольно пройти диспансеризацию в школе. По мнению чиновника, норма «по желанию» может привести к тому, что медики несвоевременно выявят у ребенка серьезное заболевание. Поэтому он предлагает проводить профилактический медосмотр школьников в обязательном порядке каждый год перед или в начале учебного года.

После прохождения диспансеризации добровольно учащиеся часто приносят справку об освобождении от физкультуры.

«А могут такую справку и не принести: когда родители, да и сами дети, не знают, что имеется серьезное врожденное заболевание. В результате происходят трагедии», — заявил Свищев.

Также парламентарий предложил подумать о создании для школьных учителей курсов оказания первой медпомощи. Это нужно, чтобы педагоги умели помочь ученику в первые секунды после ЧП.

На уроке физкультуры в гимназии № 12 Тюмени 8 сентября умер 11-классник. Ученику стало плохо во время кросса: он внезапно пошатнулся, присел и упал. Первым на помощь подростку подоспел медицинский работник образовательного учреждения. Через шесть минут приехала, врачи сразу же приступили к расширенной сердечно-легочной реанимации. Позже в гимназию прибыла вторая бригада. У юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком молодой человек не жаловался на самочувствие. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.