Образование 29 декабря 2022, 16:41 Обязательное подтверждение квалификации в России отменили для учителей и юристов из стран ЕАЭС Путин отменил подтверждение квалификации для учителей и юристов из стран ЕАЭС Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Учителям и юристам из стран ЕАЭС больше не нужно проходить процедуру подтверждения квалификации в России. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

При этом протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС подписали в конце марта. Протокол призван регулировать и корректировать отдельные положения договора.

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В документе описали и другие правила. В частности, страны — участницы договора должны взаимно признавать ученые степени и звания граждан другого государств Союза в соответствии с отдельными международными договорами в рамках содружества.

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Кроме того, жителям ЕАЭС разрешили без выезда за пределы государства изменить цели пребывания в нем. Для этого нужно обратиться в компетентные органы страны ЕАЭС лично или через интернет и обосновать свое решение документами.