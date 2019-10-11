Все лето комбинаты питания соревновались, чтобы именно они организовывали завтраки и обеды для детей из Москвы. Как теперь будет устроен рынок школьного питания?

Наваристые супы, сочные котлеты, булочки и эклеры с нежнейшим кремом — обедам школьников из Москвы позавидует любой взрослый. А самое главное, что блюда готовятся под строгим контролем и по всем санитарным нормам. Соблюдение правил отслеживают на всех уровнях.