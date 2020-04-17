    17 апреля 2020, 01:47

    Глава «Роскосмоса» пошутил о запуске «КамАЗа» в космос

    Арина Гудилова

    На второй-третий квартал 2020 запланирован пуск новой тяжелой ракеты «Ангара-А5». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил, что полезной нагрузкой ракеты-носителя станет «КамАЗ».
    Глава «Роскосмоса» пошутил о запуске «КамАЗа» в космос

    Рогозин написал это в Twitter. В ответ на вопрос пользователя, который уточнил какую полезную нагрузку планируется вывести на «Ангаре-А5».

    Рогозин вспомнил, что в 2018 году на ракете Falcon в космос отправили электромобиль Илона Маска Tesla Roadster.

    «КамАЗ отправим за Tesla», — пошутил глава госкорпорации

    Глава «Роскосмоса» пошутил о запуске «КамАЗа» в космос | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором США не признают Луну всеобщим достоянием человечества. Новый американский документ поддерживает коммерческую разработку недр спутника Земли и других небесных тел.

    Роскосмос в свою очередь ответил, что планы США использовать ресурсы Луны являются агрессивными и вредят международному сотрудничеству.