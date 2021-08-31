Глава центра занятости рассказал о новом «суперколледже» в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал появление в городе нового колледжа-трансформера. Глава центра занятости Ксения Камышанова отметила, что благодаря новому учебному заведению удастся восполнить нехватку кадров сразу в нескольких сферах. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист отметила, что в колледже смогут обучаться три тысячи студентов. При этом программа будет меняться в зависимости от запроса общества, передала «Политика сегодня».

«Если открытие „суперколледжа“ поможет осваивать новые актуальные на рынке труда профессии, то он обязательно будет пользоваться популярностью, а город сможет восполнять нехватку кадров», — заявила Камышанова.