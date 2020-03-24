Нуждающимся школьникам могут выдать компьютеры

Такое предложение связано с тем, что большинство образовательных учреждений перешло на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

Общественники пояснили, что не у всех школьников есть возможно заниматься дома: у кого-то нет техники, в некоторых регионах проблемы с интернетом. Поэтому предложено выдавать необходимую цифровую технику нуждающимся.

«Техника должна предоставляться в аренду — в первую очередь льготникам. Это многодетные семьи, где, как правило, один компьютер на всех, и малоимущие семьи, где может и вовсе не быть нужного оборудования и интернета. В то же время речь идет о жителях отдаленных территорий, малых городов, где также могут наблюдаться перебои со связью», — пояснила Анна Маркс, директор Института прогрессивного образования.