Новым ректором санкт-петербургского университета имени Лесгафта стал Сергей Петров

Пост ректора университета физической культуры и спорта имени Лесгафта занял доцент кафедры теории и методики борьбы Сергей Петров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Нового ректора выбрали путем голосования среди сотрудников учебного заведения. «Более 50% делегатов конференции, работников и учащихся поддержали доцента Сергея Петрова. Далее его кандидатура должна быть согласована полномочным представителем президента по Северо-Западу», — рассказал политик.