02 марта 2020, 12:39
Новый вид конкурса введут для поступающих в ВШЭ
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) со следующего учебного года введут новый конкурс. Это распространяется на сочинения по физике, географии, истории и другим предметам. Об этом написал сайт «Известия».
Новый конкурс позволит ребятам поступить на бюджетные места, даже если они не наберут необходимых баллов.
«Со следующего года мы запускаем конкурс сочинений, изложений, рефератов и презентаций не только по литературным произведениям, но и по физике, истории, географии. Ты географ? Ты должен сделать свою презентацию по географии на хорошем русском языке. Филологи ВШЭ уже разрабатывают модель нового сочинения», — заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Основные партнеры — историки и географы. Для написания эссе необходимо иметь знания в профессиональной области.