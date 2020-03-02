Новый вид конкурса введут для поступающих в ВШЭ

Новый конкурс позволит ребятам поступить на бюджетные места, даже если они не наберут необходимых баллов.

«Со следующего года мы запускаем конкурс сочинений, изложений, рефератов и презентаций не только по литературным произведениям, но и по физике, истории, географии. Ты географ? Ты должен сделать свою презентацию по географии на хорошем русском языке. Филологи ВШЭ уже разрабатывают модель нового сочинения», — заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Основные партнеры — историки и географы. Для написания эссе необходимо иметь знания в профессиональной области.