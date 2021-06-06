Новый уровень образования появится в России

В России появится новый уровень образования. Он позволит сократить срок обучения по рабочим специальностям в колледжах. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы разработали экспериментальный проект „Профессионалитет“, который содержит три ключевые инициативы. Первая — вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Второе — введение нового уровня образования „Профессионалитет“», — передал ТАСС его слова.

В рамках нового уровня сократится срок обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей в колледжах, и до трех лет — для более технологичных специальностей. Министр также сообщил, что колледжи хотят трансформировать. Чтобы на их базе создать коворкинг-пространства, центры молодежных стартапов, волонтерства и совместных общественных проектов. Сейчас срок обучения по некоторым программам в колледжах может составлять от четырех до пяти лет.