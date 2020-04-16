Новый учебный год в российских школах может начаться онлайн

Дистанционное обучение школьников из-за коронавируса может продолжился и в следующем учебном году. Минобрнауки не исключил, что учеников осенью могут ждать онлайн уроки.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, самые разные и не исключаем возможности начала нового учебного года онлайн», — сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на канале «Россия 24».

Он добавил, что для министерства первостепенное значение имеет качество образования, поэтому при выборе стратегии действий будут исходить именно из этого.

Ранее Фальков говорил, что большинство вузов России решили провести летнюю сессию дистанционно. Более того, университеты и институты тоже могут начать следующий учебный год в удаленном режиме. При этом никакие экзамены отменяться не будут.

Переход на дистанционное обучение начался в конце марта. Такая мера потребовалась для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 16 апреля, COVID-19 в России болеют 27 938 человек. Вылечились и выписались из больниц уже 2304 пациента. Скончались 232 человека.