Образование 01 сентября 2023, 01:23 Новый учебник истории для 11-х классов поступил во все школы России Кравцов: учеников 11-х классов обеспечат новыми учебниками истории с 1 сентября РИА «Новости»

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Во все российские школы поставили обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию на Украине. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе Вести на канале «Россия 1».

Он отметил, что всех учащихся 11-х классов обеспечат учебником новым государственным учебником истории.

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«Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы», — сказал Кравцов.

Как напомнил глава Минпросвещения, что в этом учебнике, в частности, рассказывается и о причинах специальной военной операции, и о вхождении в состав России новых регионов.

Еще в апреле 2023 года стало известно, что Минпросвещения разработает учебник по истории для старшеклассников, в котором раскроют причины начала проведения СВО. Описание этих событий поможет понять, почему подобная мера была необходимостью, заявлял в разговоре с «360» Депутат Госдумы Анатолий Вассерман.