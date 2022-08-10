Новый способ подачи документов абитуриентами оценили в российских вузах

Ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Максим Бегичев оценил подачу документов в вузы через «Госуслуги». По его словам, данная система призвана помочь абитуриентам, однако она работает пока еще не в полную силу. Об этом написало ИА НСН.

Он отметил, что благодаря такой форме подачи поступление станет более открытым и прозрачным.

«Сам проект суперсервис прекрасный проект, который значительно должен все упростить. Но это сложная задача. При этом уже сейчас поступающим стало намного проще документы подать, никаких не решим проблем в этом году не было. Конечно, для приемных комиссий работы стало не меньше, все требует индивидуальной работы. Но мы понимаем, что за этим будущее, автоматика решит многие наши проблемы, поступление будет открытым, еще более прозрачным», — добавил Бегичев.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая заявила, что минимальные вступительные баллы по популярным направлениям доходили в этом году до 295 из 300.