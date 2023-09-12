Образование 12 сентября 2023, 17:40 Новый сезон детской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» начался в Москве Ященко: новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовал в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», в которой участие могут принять школьники и дошкольники. Об этом сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Олимпиада продлится до 31 марта 2024 года, а регистрация будет открыта до 15 марта. Ее цель — познакомить участников с историей искусства, родного города и страны. Задания разработали таким образом, чтобы расширить кругозор детей.

Участники не только посещают различные объекты Москвы в течение года, но и видят своими глазами, насколько интересным и ярким может быть любимый город. Задания олимпиады нацелены в первую очередь на расширение кругозора, и походы в музеи станут дополнением к школьной программе. Иван Ященко

Задания олимпиады охватят разные темы и будут разделены по возрастам. В прошлом году наиболее популярными площадками стали Дарвиновский музей, Музей космонавтики и Музей городского хозяйства Москвы. В этом году к проекту присоединились Третьяковская галерея, Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока и другие.

Олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» начали проводить в 2013 году, а в этом году стартует уже 11-й сезон проекта. В предыдущем сезоне олимпиады свои силы попробовали более 170 тысяч ребят. Победители и призеры провели финальную игру-прогулку в формате квеста по историческому центру Москвы.

Ранее стало известно, что столичные школы оборудовали сетью Wi-Fi и ноутбуками для учителей.