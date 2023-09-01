Образование 01 сентября 2023, 16:21 Новый конкурс для семей появится в России Путин: в России появится новый конкурс для развития семейных ценностей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый конкурс, который поможет развитию семейных ценностей, появится в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в День знаний.

«Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах», — сказал глава государства.

Реклама

Речь идет о семьях с детьми, уточнил Путин. Хотелось бы, чтобы в конкурсе участвовали представители разных поколений, отметил президент. Это поможет показать, как семья развивается, как передаются знания и традиционные ценности от поколения к поколению, пояснил глава государства.

Кроме того, конкурс продемонстрирует значимость семьи в обществе и поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все российское государство, указал президент.

«Конечно, все, что происходит в сфере образования, первый этап в образовании — связан с семьей, связан с тем, как в семье относятся к образованию. Именно это отношение зарождает у маленького человека интерес к образованию», — добавил глава государства.

Во время открытого урока президент раскрыл школьникам главный гарант успеха в будущем. По словам Путина, чтобы достичь желаемого, нужно уметь найти себя в жизни и раскрыть свои потенциальные силы.