Новый детский сад на 125 мест построят в Волоколамске

В Волоколамске, на улице Комарова, появится новый детский сад на 125 мест. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2020 году», — рассказал Владимир Локтев.

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В детском саду будут игровые комнаты, спальни, санузлы, помещения для кружков, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. Территорию учреждения комплексно благоустроят и озеленят, установят теневые навесы и игровые комплексы. Кроме того, само здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Построят новый детский сад по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансируется проект за счет средств областного и муниципального бюджетов.