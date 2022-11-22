Образование 22 ноября 2022, 15:52 Новый детсад с бассейном построят в Ленобласти в 2024 году

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В конце 2024 году в поселке Бугры (Ленинградская область) появится трехэтажный детский сад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на администрацию региона.

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Дошкольное учреждение рассчитано на 325 детей. В трехэтажном здании планируют расположить залы для занятий физкультурой и музыкой, бассейн и комнату психологической разгрузки. Воспитанников разделят на 14 групп. С ними будут работать 59 педагогов. Отмечается, что этот объект может стать самым крупным среди областных детсадов.