Образование 27 декабря 2022, 20:41 Новые военные учебные центры создадут в российских федеральных вузах Премьер Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах РИА «Новости»

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В российских федеральных вузах создадут новые военные учебные центры в 16 регионах страны, такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В распоряжении указано, что военные учебные центры откроют при государственных вузах в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл. А также в 13 областях: Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской.

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В России также предложили распространить практику Российского университета спецназа в Гудермесе и открыть подобные заведения по всей стране. Об этом рассказал один из авторов инициативы, вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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Полпред и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи в аэропорту.