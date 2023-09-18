Образование 18 сентября 2023, 11:17 Новые учебники истории для десятиклассников поступят в школы к следующему учебному году Учебники истории для 10-х классов поставят в школы РФ к следующему учебному году РИА «Новости»

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Новые учебники истории для десятиклассников поступят в российские школы к следующему учебному году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минпросвещения.

По информации министерства, новые учебники заказали все регионы страны. Всего в школы доставят более 720 тысяч книг.

А свыше 755 тысяч экземпляров нового учебника для 11-х классов поставили в школы уже с 1 сентября 2023 года. Учебники, «основанные на принципах исторического суверенитета», получили все школьники всех субъектов Российской Федерации. В Минпросвещения также подчеркнули, что составители пособия опирались на принципы объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому России. Материал изложен понятным и доступным языком, в учебниках есть QR-коды, по которым можно получить дополнительную информацию.