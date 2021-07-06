Школьное образование в России получило новые стандарты

В России обновили федеральные стандарты начального и основного общего образования. Во ФГОС включили дополнения об экологическом и гражданском патриотическом воспитании.

Приказы об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь во ФГОС будет расписано как экологическое, так и патриотическое воспитание. Стандарты средней школы предполагают использование учебными заведениями сетевого обучения, применение электронных и дистанционных технологий в образовании.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнило РИА «Новости», ранее рассказал об утверждении ведомством дополнений к ФГОС начального и общего образования. Изменения должны помочь ученикам развивать «надпрофессиональные навыки». Так называемые soft skills влияют на решение карьерных задач и хорошее выполнение работы.

Кравцов также анонсировал появление в РФ нового уровня образования, который позволит сократить срок обучения по рабочим специальностям в колледжах.