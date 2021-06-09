Новые стандарты ЕГЭ находятся в стадии разработки

Ректор Российского государственного гуманитарного университета, председатель ученого совета Федерального института педагогических измерений Александр Безбородов рассказал ИА Ura.ru, что пока в стадии разработки находятся новые модели контрольно-измерительных материалов для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

«Я думаю, что едва ли кто-то может сказать о новых моделях ЕГЭ, их надо разработать сначала», — заметил Безбородов.

Зампред Общественного совета при Министерстве просвещения Майя Пильдес напомнила, что контрольно-измерительные материалы меняются ежегодно.

«Они якобы усовершенствуются. То, что называют „угадайка“ — уже ушло. Никакой „угадайки“ сейчас нет, но какие они будут новыми — я не в курсе», — призналась собеседница информагентства.