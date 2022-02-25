Новые способы селекции крупного рогатого скота введет Аграрный вуз Кубани

Кубанский государственный аграрный университет внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Правительство Краснодарского края высоко оценило действия сотрудников ВУЗа и студентов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

ВУЗ стал победителем конкурсного отбора программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Поддержку в этом ему оказала администрация края.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил, что 2021 год являлся прорывным в агросфере. Он похвалил усилия членов университета.

На данный момент университет пытается внедрять новые способы геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления. Проект планируют реализовать до 2027 года.